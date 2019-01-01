Дурнев высмеял поведение Поперечного, порнозвезды и Никитюк

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Алексей Дурнев /instagram.com/aleksey_durnev/

Популярный блогер и шоумен Алексей Дурнев продолжает покорять просторы украинского YouTube со своим шоу Дурнев Смотрит Сторис, которое уже обзавелось 35-ым выпуском. В нем он по традиции с юмором раскритиковал поведение многих звезд в Instagram.

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Одним из новых звездных людей, ставших целью для троллинга Алексея, стал российский блогер и комик Данила Поперечный, который в ролике пил молоко прямо из вымени коровы. Также ведущий посмеялся над неприличным изображением на кофе Леси Никитюк, общением блогерши Инстасамки со своей мамой, порнозвездой Лолой Тейлор, а также другими популярным в Instagram людьми. Кроме этого, он с насмешками раскритиковал то, как продюсерский центр Дяди Жоры искал актрис и творческую команду для съемок нового клипа.

Тридцать пятый выпуск Дурнев Смотрит Сторис за день посмотрели более 210 тысяч раз, поставили 16 тыся лайков и 200 дизлайков.

Ранее сообщалось о том, что Дурнев подыскал парней для Даши Астафьевой, модели и актрисы