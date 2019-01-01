Как отреагировали зрители на Летний кубок Лиги Смеха

Поделись







Лига Смеха /скриншот с YouTube

Еще летом состоялось юмористическое сражение за Летний Кубок в рамках шоу Лига Смеха, ведущим которого стал Евгений Кошевой. Теперь же выпуск со всеми номерами и результатом вышел в эфир и на YouTube.

Читай также: Как отреагировали соцсети на выпуск Вечернего Квартала ко Дню Независимости

В игре приняли участие уже знакомые юмористические команды, среди которых - Стадион Диброва с Гариком Бирчей, Николь Кидман с Владом Ямой, Трио разные со Станиславом Бокланом, Гостиница 72 с Юрием Ткачом, а также Винницкие с Натальей Могилевской. Темой игры стала Жемчужина у моря.

Зрители, которые уже довольно долго ждали выхода новых выпусков Лиги Смеха, сразу же отметили лучшие, по их мнению, команды и ведущих. Однако некоторые раскритиковали выступления за политических юмор, отметив, что было сухо и скучно, а также подчеркнув, что для таких шуток есть Вечерний Квартал. Однако, несмотря на критику, многим людям понравилась либо вся игра, либо некоторые моменты, о которых они написали.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Летний кубок Лиги Смеха набрал 900 тысяч просмотров на YouTube, 12 тыс лайков и 1 тыс дизлайков. Видео попало на 1-ое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что актер Дэнни Трехо встретился со звездой Квартала 95 в Киеве