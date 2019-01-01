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Как отреагировали соцсети на выпуск Вечернего Квартала ко Дню Независимости

На YouTube появился полный выпуск шоу
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Вечерний Квартал
Вечерний Квартал
/Скриншот с YouTube

Популярное шоу Вечерний Квартал от студии Квартал 95 снова вернулось в эфир с записью концерта, который прошел в Одессе. Полуторачасовой выпуск, посвященный Дню Независимости Украины, был опубликован в YouTube и довольно быстро набрал популярность среди зрителей.

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Звездные комики на сцене снова шутили о политике и политических деятелях, о свадьбе Дмитрия Комарова, о ревнивом муже, а также о ситуациях в цветочных магазинах перед 1-ым сентября. Стоит отметить, что именно в этом выпуске была спета песня про Андрея Богдана и Владимира Зеленского, а также был спародирован и сам вышеупомянутый президент Украины, который ранее входил в состав кварталовцев, а теперь его сыграл Юрий Великий. Также в конце выступления артисты посвятили песню Юрию Корявченкову (Юзику), который тоже ушел из юмора в политику.

Зрители в соцсетях по традиции сразу же похвалили финальную песню, а также отметили схожесть Великого с Зеленским (в особенности - голос). Некоторые похвалили весь концерт в целом, подчеркнув, что боялись смотреть Квартал без Зеленского, однако выпуск их рассмешил и даже довел до слез, а пополнение в лице новых юмористов только обрадовало. Фанаты еще оставили положительные отзывы о песне про Андрея Богдана. Но не обошлось и без негативных комментариев, в которых заметили, что юмор Вечернего Квартала, по их мнению, становится только хуже, а также назвали весь выпуск "слабеньким", кроме финальной песни.

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Новый выпуск Вечернего Квартала уже посмотрели более 1,4 миллиона раз, поставили 25 тыс лайков и 2 тыс дизлайков. Ролик также занял 1-ое место в трендах украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Квартал 95 показали трогательные архивные фото

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