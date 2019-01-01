Майкл Щур раскритиковал Медведчука и похвалил Билли Айлиш

Поделись







Майкл Щур в новом выпуске #@)₴?$0 /Скриншот с YouTube

Популярное украинское информационно-развлекательное шоу #@)₴?$0 с Майклом Щуром не так давно вернулось на YouTube с новым сезоном. Теперь же появился второй выпуск, в котором традиционно высказались о главных новостях недели.

Читай также: Alyona Alyona выпустила клип о борьбе с буллингом

Щур вместе с соведущими порадовались возвращению украинских пленных, однако они раскритиковали Виктора Медведчука за то, что тот попытался приписать все заслуги себе. В частности, в выпуске показали видеозапись с разговором политика, а также в очередной раз вспомнили, что он является кумом Путина.

Также в программе рассказали о новом клипе Билли Айлиш и не без юмора попытались найти в нем отражение украинских реалий. Кроме этого, ведущие позитивно высказались об изменениях в украинских школах, вспомнили об обещаниях предыдущих президентов Украины отменить депутатскую неприкосновенность, рассказали о новых клипах группы Grebz и артиста Вова Зі Львова, а также поведали о трансгуманизме и "туалетной диктатуре" в киевском ТЦ.

Второй выпуск нового сезона шоу #@)₴?$0 с Майклом Щуром набрал 221 тысячу просмотров и 11 тысяч лайков. Ролик попал на 13-ое место в трендах украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Майкл Щур высмеял интервью Зеленского и песню группы Mozgi