Майкл Щур высмеял интервью Зеленского и песню группы Mozgi

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Майкл Щур в новом выпуске #@)₴?$0 /скриншот с YouTube

После месячного отпуска на YouTube с новым сезоном вернулось популярное украинское информационно-развлекательное шоу #@)₴?$0 с Майклом Щуром и его соведущими. Они снова рассказали о последних актуальных новостях, а также с юмором высказались о них.

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Одной из главных тем нового выпуска стало интервью Владимира Зеленского, которое он дал в честь 100 дней президентства Станиславу Боклану. Майкл Щур раскритиковал его и потроллил, а также отметил, что Зеленский проигнорировал украинских журналистов.

В выпуска Щур и соведущие рассказали об украиноязычном клипе группы Mozgi 999, в котором нашли сексизм, а также проанализировали некоторые строчки. Например, слова про лучшие дороги они сравнили с дорогами кокаина. Кроме этого, здесь еще и поведали о том, как Мунтяну нравятся сырые яйца, о первом заседании ВР, об экранизации Джокера, о прививках, Андрее Богдане и первом космическом приключении.

Первый выпуск нового сезона шоу #@)₴?$0 с Майклом Щуром уже посмотрели 189 тысяч раз, поставили 10 тыс лайков, а также ролик занял 17-ое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Майкл Щур ярко высмеял Гордона, Могилевскую и возвращение Повалий