"Здесь хорошо": Рэпер Серега намерен стать гражданином Украины

Об этом артист рассказал на шоу Танцы со Звездами

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Сергей Пархоменко /facebook.com/СЕРЁГА-SERYOGA-108719544111

Знаменитый белорусский рэп-исполнитель Серега (Сергей Пархоменко), который является автором хита Черный Бумер, а также выступает под псевдонимом Полиграф ШарикOFF, в своем последнем эфире в шоу Танцы со Звездами признался, что он запланировал получить украинское гражданство.

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"Я недавно принял решение получить украинский паспорт. Украина для меня - это свобода. Я хочу быть здесь, среди этих людей. Это моя земля. Мне здесь хорошо", - сообщил Пархоменко. Кроме этого, рэпер добавил, что именно в этой стране он повстречал женщину, родившую ему детей, а также, что здесь живет его дядя, с которым он собирается наладить контакт.

Стоит отметить, что у Сереги есть бессрочный вид на жительство в Украине.

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