Дурнев подыскал парней для Даши Астафьевой, модели и актрисы

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Дурнев ищет парня /Скриншот с YouTube

На официальном YouTube-канале популярного украинского блогера и шоумена Алексея Дурнева состоялась премьера шестого выпуска популярного развлекательного шоу Дурнев Ищет Парня. На этот раз участницами стали Даша Астафьева, модель Катя Порченко и звезда сериала Школа Анна Тринчер.

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В 50-минутном ролике Алексей вместе с гостьями обсудил, какие мужчины нравятся им, и вместе они отсмотрели разные аккаунты потенциальных женихов в приложении для знакомств. Кроме этого, девушки продемонстрировали свои умения в шитье, рассказали истории из жизни, шутили, подбирали возлюбленную самому Дурневу, а также выпороли ведущего плеткой.

Шестой выпуск шоу Дурнев Ищет Парня за сутки набрал более 170 тысяч просмотров, 10 тыс лайков и меньше тысячи дизлайков на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что звезды забавно поздравили Дурнева с Днем рождения