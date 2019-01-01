Дантес, Астафьева и Kyivstoner: Звезды забавно поздравили Дурнева с Днем рождения

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Дурнев смотрит сторис /Скриншот с YouTube

Популярный блогер и шоумен Алексей Дурнев представил новый 33-ий выпуск своего шоу Дурнев Смотрит Сторис, который в этот раз стал специальным. И это неспроста, ведь 31-го июля Алексею исполнилось 33 года, а в этот раз в течение 40 минут он смотрел, как его поздравляли знаменитости.

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Очень необычно, трогательно, весело и иногда даже находчиво Дурнева поздравили такие звезды, как Владимир Дантес, Даша Астафьева, Евгений Галич, Максим Сердюк (которого сравнивают часто с Алексеем), Лола Тейлор, Юрий Каплан, Антон Птушкин, Елена Филонова, Киевстонер, Оля Цибульская, Джа Халиб, Анатолий Анатолич и многие другие. Алексей отреагировал с благодарностями на каждое видеопоздравление, не забывая о своем фирменном юморе.

Новый праздничный выпуск шоу Дурнев Смотрит Сторис за сутки набрал 198 тысяч просмотров и 20 тысяч лайков на YouTube.

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