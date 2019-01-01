Седокова, Могилевская и Дядя Жора: Дурнев классно потроллил знаменитостей

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Дурнев смотрит сторис /Скриншот с YouTube

На YouTube состоялась премьера долгожданного свежего выпуска юмористического шоу Дурнев Смотрит Сторис, в котором ведущий всегда ярко троллит звезд, выкладывающих различные короткие видео в свой Instagram.

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На этот раз Алексей удивился возрасту Анны Седоковой, посмеялся над Натальей Могилевской и ее манерой снимать видео, пошутил и покритиковал Дядю Жору за ошибки в словах, а также жестко обсмеял девушек, которые зарабатывают деньги тем, что "играют" и "смеются" с мужчинами. Кроме них, Дурнев в своем фирменном юмористическом стиле отреагировал на ролики Кирилла Скачкова, Даши Друже, Вероны, Руслана Гительмана, Олега Монгола, Инстасамки, Моргенштерна и других популярных в Сети людей.

Тридцать четвертый выпуск шоу Дурнев Смотрит Сторис уже набрал более 350 тысяч просмотров, 24 тыс лайков и менее тысячи дизлайков на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Дурнев выбрал парней для Филоновой, Instagram-звезды и модели