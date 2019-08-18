Голая и кровавая: Alyona Alyona удивила фанатов новыми фото

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Alyona Alyona /instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская рэп-звезда Alyona Alyona продолжает удивлять и радовать своих поклонников различным материалом. На этот раз она показала необычные снимки с новой фотосессии, на которых предстала в непривычном для себя образе.

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На серии фотографий Алена запечатлена обнаженной, но прикрытой то ли полотенцем, то ли пледом. Однако главное на этих снимках то, что она якобы воткнула себе в лоб окровавленную вилку. "Легкий ужин", - подписала артистка в своем Instagram.

Напомним, что в начале августа Alyona Alyona представила свежий клип на песню Велика й Смішна, который уже набрал 915 тысяч просмотров на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Alyona Alyona высказалась о масштабной проблеме