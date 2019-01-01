Дурнев выбрал парней для Филоновой, Instagram-звезды и модели

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Дурнев ищет парня /Скриншот с YouTube

На официальном YouTube-канале популярного украинского блогера и ведущего Алексея Дурнева состоялась премьера нового выпуска шоу Дурнев Ищет Парня. В нем он подобрал так называемых женихов для трех популярных участниц.

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В новом ролике снялись телеведущая Елена Филонова, звезда Instagram Diva Olivka и модель Елена Феофанова. Каждой из них Дурнев показал аккаунты в приложении для знакомств различных парней, которых девушки оценили, обсудили и даже покритиковали и высмеяли. Кроме этого, некоторые рассказали интересные истории из своей жизни, пообщались о сексе втроем, а также попрактиковались в надевании презерватива на банан, что, к слову, довело Филонову до слез.

Пятый выпуск шоу Дурнев Ищет Парня за сутки набрал более 212 тысяч просмотров, а также 15 тысяч лайков на YouTube.

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