Внешность и деньги: Дурнев нашел парней для Instagram-звезд

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Дурнев ищет парня /Скриншот с YouTube

На YouTube появился новый четвертый выпуск новейшего шоу Алексея Дурнева, которое называется Дурнев Ищет Парня. На этот раз к нему в гости пришли спортсменка Слава, участница программ Холостяк и Богиня шопинга Настя, а также модель Наталья.

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Для каждой из девушек Алексей подобрал парней, точнее - их аккаунты в приложении для знакомств. Вместе с ними ведущий обсудил их внешность, описание в анкетах, а также высмеял некоторых из них. Кроме этого, Дурнев узнал, какими, по мнению участниц выпуска, должна быть зарплата у мужчин, фигура, а также характер и многое другое.

Четвертый выпуск Дурнев Ищет Парня набрал более 110 тысяч просмотров и 9 тысяч лайков на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Чоткий Паца выпустили пародию на шоу Холостяк