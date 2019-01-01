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Бузова, Руки-Базуки и уроки Тищенко: Дурнев жестко высмеял звезд

На YouTube вышел долгожданный новый выпуск шоу Дурнев смотрит сторис
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Дурнев смотрит сторис
Дурнев смотрит сторис
/Скриншот с YouTube

Популярный украинский блогер и шоумен Алексей Дурнев представил свежий выпуск своего шоу Дурнев смотрит сторис, в котором он высмеивает знаменитых и не очень людей. Видео идет 46 минут, за которые ведущий успел высмеять большое количество звезд.

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Под юмористический прицел Дурнева на этот раз попала певица Ольга Бузова с натертыми коленками, порнозвезда Лола Тейлор с возобновленной страничкой, Николай Тищенко, учащий украинский язык, поющая Джамала, а также рекламирующая свою линию одежды Маша Ефросинина. Также Алексей потроллил блогера Руки-базуки, Кирилла Скачкова, Верону, Аллу Митяеву, ведущего Анатолия Анатолича, Оксану Овсепян, Руслана Гительмана и многих других популярных в Instagram людей.

Двадцать восьмой выпуск Дурнев смотрит сторис набрал 280 тысяч просмотров и 35 тысяч лайков.

Ранее сообщалось о том, что Майкл Щур раскритиковал Олю Полякову

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Алексей Дурнев Дурнев смотрит сторис Николай Тищенко Ольга Бузова Анатолий Анатолич Руки-базуки Леся Никитюк тренды YouTube Все теги
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