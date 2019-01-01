"Друзья - это семья": Квартал 95 показали трогательные архивные фото

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Кварталовцы показали фото ко Дню дружбы /instagram.com/kvartal95official

В официальном Instagram-аккаунте украинской студии Квартал 95 появились трогательные черно-белые фото, на которых запечатлены актеры. Архивные снимки посвящены всемирному Дню Дружбы, который прошел 30 июля.

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В публикации можно увидеть главных звезд студии, среди которых Елена Кравец, Евгений Кошевой, Степан Казанин, Мика Фаталов, Юрий Корявченков и Владимир Зеленский, который в данный момент не является частью Квартала, ведь занимает пост президента Украины.

"Друзья - это семья, которую мы выбираем. Цените и берегите тех, кто рядом. С Днем дружбы!", - так подписали снимки кварталовцы в Instargram.

Ранее сообщалось о том, что звезды Квартала 95 спели песню для Зеленского