Как отреагировали соцсети на новый выпуск Вечернего Квартала

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Вышел новый выпуск Вечернего квартала /facebook.com/kvartal95

На YouTube вышел новый выпуск популярного украинского юмористического шоу Вечерний Квартал от студии Квартал 95. Концерт, снятый в Турции, прошел уже без Владимира Зеленского в роли лидера команды, а заменил его Евгений Кошевой. Кроме этого, в проекте уже появились новые участники.

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Выступление началось с шуточной коронации Кошевого, а уже после этого был показан номер при участии Юрия Ткача, Владимира Мартынца и Игоря Ласточкина, которые пополнили собой ряды артистов Квартала. В выпуске также пошутили над украинскими политиками, показали караоке-номера, спародировали программу Давай поженимся, показали, как поздравляли нового президента с победой, а также другие юмористические полотна, в том числе и при участии Владимира Зеленского, который появился не на сцене, а на экране.

Зрители похвалили Кошевого, назвав его талантливым, а также положительно отметили финальную песню, сообщив, что она трогает до слез. Фанаты также рассказали, что им не хватает Зеленского в Квартале, однако выразили уверенность, что актеры справятся и без него. Многие назвали концерт смешным, подчеркнули смелость команды и умение не прогибаться под власть. Однако некоторые назвали юмор слабым и опечалились, заявив, что "сценаристы продолжают эксплуатировать примитивные деградирующие образы".

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Выпуск Вечернего Квартала из Турции набрал 1,2 миллиона просмотров, 18 тысяч лайков и 2 тысячи дизлайков. Также запись концерта заняла 1-ое место в трендах YouTube.

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