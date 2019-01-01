"Злобная власть": Звезды Квартала 95 спели песню для Зеленского

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Квартал 95 посвятил песню Зеленскому /скриншот с YouTube

Совсем недавно на YouTube был опубликован новый выпуск юмористического шоу Вечерний Квартал. Традиционную финальную песню актеры посвятили своему другу и бывшему коллеге Владимиру Зеленскому, который стал новым президентом Украины.

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"Кварталовцы" поддержали своего друга, пожелав ему удачи, а также отметив, что он стал для страны зеленым светом. Кроме этого они отметили, что он, возможно, не понял еще, что с ним произошло, а также пожелали остаться человеком через пять лет и не обогатиться.

"И пройдя через медные трубы,

Так взлететь, чтобы не упасть.

Потому что, прости за грубость

Очень злобная с*ка - власть", - спели звезды Квартала 95.

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