Владимир Зеленский удивил соцсети появлением на Лиге Смеха

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Зеленский пришел на Лигу Смеха /instagram.com/olenazelenska_official

В субботу, 25 мая, состоялись съемки нового эпизода шоу Лига Смеха, в котором Владимира Зеленского заменил Евгений Кошевой. Однако новоизбранный президент все же появился на программе в качестве зрителя и даже выступил с речью на сцене, признавшись в любви к народу. После этого он традиционно поцеловал Кошевого в голову и занял свое место в зале рядом с женой Еленой.

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Видеоролики с Зеленским на Лиге Смеха стали быстро разлетаться по Сети. Например, певица и судья проекта Наталья Могилевская опубликовала такой в своем Instagram, подписав: "Папа дома!". Артистка заявила, что он всех удивил своим появлением на концерте.

Также запись появилась на одном из фан-аккаунтов президента, а Сергей Сивохо поделился сэлфи-снимком, где видно Зеленского, сидящего позади него.

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Многие комменаторы остались довольны появлением Владимира Зеленского на шоу, однако люди также и негативно отреагировали на это, в основном заявляя, что президенту пора переходить от развлечений к серьезным делам. Так, например, пользователь Facebook Леонид Шипко в своей публикации раскритиковал Зеленского, написав о событиях, которые происходили во время посещения им юмористического шоу.

Ранее сообщалось о том, что пародия на дебаты Зеленского и Порошенко порвала YouTube