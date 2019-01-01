Яндекс купил права на показ Слуги Народа с Зеленским в России

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Компания Яндекс приобрела права на показ сериала Слуга Народа /instagram.com/sluga95

Популярный украинский сериал Слуга Народа с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли теперь будет эксклюзивно доступен в интернете в России. Компания Яндекс приобрела права на показ шоу, которое будет доступно подписчикам на сайте КиноПоиск.

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По словам представителя компании, контракт вступил в силу 23 мая, а первый сезон уже посмотреть на вышеупомянутом сайте. Он также рассказал, что в конце марта количество запросов с названием сериала значительно увеличилось и достигло своего пика во время второго тура президентских выборов в Украине.

Сериал Слуга Народа стартовал на канале 1+1 в ноябре 2015-го, а третий и на данный момент последний сезон, состоящий из трех эпизодов, вышел в конце марта 2019 года.

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