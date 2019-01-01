Сергей Притула рассказал о травле, политике и отношениях с мамой

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Сергей Притула стал гостем на шоу Маши Ефросининой /instagram.com/siriy_ua

Новый выпуск набирающего популярность шоу Маши Ефросининой, в котором звезды проходят экзамен на откровенность, вышел на ее YouTube-канале. Гостем в этот раз стал украинский телеведущий, шоумен и кандидат в народные депутаты от партии Голос Сергей Притула.

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В двухчасовом интервью Сергей рассказал о травле в соцсетях, которая началась после того, как он получил помощь для своего юмористического шоу Варьяты. Однако нападки от пользователей в Сети продолжились после нацотбора на Евровидение-2019, когда его стали обвинять в том, что на конкурс в итоге не поехала Maruv, а также после новости о решении стать народным депутатом. Телеведущий также рассказал о волонтерстве, о дружбе с Вакарчуком, о том, чем займется при бессоннице, о работе, а также поведал историю о недавно сломанной ноге. Кроме этого, он откровенно рассказал о своей матери, об отношениях с ней, а одна из историй даже довела гостя до слез. Притула ответил на вопросы о своей семье, об отношениях с Лесей Никитюк, о своей второй половине, о шутках и о том, как он отвечает на комментарии ненавистников.

Новый выпуск шоу Экзамен с Машей Ефросининой, в котором принял участие Сергей Притула, за день посмотрели более 90 тысяч раз на YouTube.

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