Kyivstoner рассказал о знакомстве с возлюбленной, свадьбе и наркотиках

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Kyivstoner стал гостем шоу Маши Ефросининой /instagram.com/kyivstoner

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина не так давно запустила собственное YouTube-шоу Экзамен, в котором берет интервью у звезд, проверяя их на откровенность. Новым гостем стал рэпер и блогер Kyivstoner.

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В шоу участники (включая и саму Ефросинину) берут карточки, где указаны темы или вопрос, на которые нужно ответить. Так, Kyivstoner рассказал о своей возлюбленной, а также историю знакомства с ней, ответил на вопросы о свадьбе, а также о своих ошибках в отношениях. Кроме этого он в очередной раз поведал истории, связанные с наркотиками, заявив, что впервые столкнулся с веществами в 13 лет, и о дальнейшем опыте с ними. Также он рассказал о своем образе, об отношениях с мамой и о том, какой он в домашней обстановке и чем занимается.

Выпуск шоу Экзамен с Ефросининой, где гостем стал Kyivstoner, уже посмотрели более 157 тысяч раз на YouTube.

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