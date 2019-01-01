"Нужны силы": Андрей Данилко признался, когда вернется на большую сцену

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Данилко рассказал о возвращении на сцену /instagram.com/an.danilko

Знаменитый украинский шоумен, музыкант и продюсер Андрей Данилко совсем недавно дал интервью изданию The Lime на съемках нового сезона шоу Х-Фактор, в котором рассказал о дальнейших планах и возвращении на большую сцену.

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По его словам, за четверть века карьеры он уже успел устать. Именно по этой причине крайнее его большое выступление состоялось на фестивале Atlas Weekend 2017, после которого он ушел из большой сцены. "Когда ты 25 лет находишься в таком графике, то не хочется быть пустым барабаном. У меня очень много хорошего материала, но для этого нужны силы и желание им поделиться", - заявил шоумен.

Данилко сообщил, что для того, чтобы вернуться на сцену, ему нужно соскучиться и прийти в себя. "Как только будут силы, появится и желание", - подчеркнул он.

Кроме этого он рассказал о выступлении на Евровидении 2019, поведав, что для него это было очень сложно, а сам он ждал того, чтобы все действие поскорее закончилось. Также он поделился тем, что остался недоволен собой, отметив, что все могло бы быть точнее и с настроением.

Ранее сообщалось о том, что Андрей Данилко рассказал о Евровидении, Зеленском и дружбе с Шатуновым