Майкл Щур высмеял шоуменов, которые идут в депутаты от Слуги Народа

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Майкл Щур в новом выпуске #@)₴?$0 /Скриншот с YouTube

После небольшого перерыва на YouTube вышел свежий выпуск развлекательно-информационной программы #@)₴?$0 с Майклом Щуром и его соведущими. Получасовой ролик был посвящен самым разным новостям, касающимся Украины и не только.

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Ведущие на этот раз раскритиковали и высмеяли шоуменов, которые баллотируются в депутаты от партии Слуга Народа. В частности, внимание уделили Николаю Тищенко, показав некоторые его видео и вставки с шоу Дурнев смотрит сторис, Александру Скичко, а также Сергею Сивохо, напомнив, что когда-то тот выступал на концертах в поддержку Партии Регионов.

Кроме этого в выпуске поговорили о воровстве люка в Одессе, о судебном процессе, отменившем решение переименовывать улицы, о фильме Война Токов с Камбербэтчем, о том, как избиратели заставляют депутатов баллотироваться в Раду, а также призвали распространять информацию о том, что борщ - это украинское блюдо.

Тридцать первый выпуск шоу #@)₴?$0 вышел на канале Телебачення Торонто и уже набрал 190 тысяч просмотров.

Ранее сообщалось о том, что Дурнев потроллил знаменитостей на YouTube