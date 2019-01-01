Майкл Щур высмеял противостояние Ляшко и Зеленского

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Майкл Щур в новом выпуске #@)₴?$0 /скриншот с YouTube

На YouTube вышел новый выпуск популярной украинской программы #@)₴?$0, которую ведет Майкл Щур со своими соведущими. Особенность шоу в том, что в нем с юмором и необычной подачей обозреваются последние новости.

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Ведущий поднял тему противостояния президента Украины Владимира Зеленского с Олегом Ляшко, в котором они троллили друг друга. Например, Зеленский подкалывал того во время выступления на iForum, а Ляшко - на Facebook. Также Майкл вспомнил, что новый президент очень часто пародировал политика в своих выступлениях в Вечернем Квартале.

Кроме этого, в выпуске с фирменными шутками рассказали о новом треке рэпера Lil Nas, о досрочных парламентских выборах, об отказе носить мех, о новом украинском правописании, а также о людях, которых Зеленский назначил на должности в администрации. Также в ролике коснулись и других актуальных тем и не обошлись без искрометного юмора.

Двадцать седьмой выпуск #@)₴?$0 вышел на YouTube-канале Телебачення Торонто и набрал более 275 тысяч просмотров, а также попал на 27-ое место в трендах.

Ранее сообщалось о том, что звезды Квартала 95 спели песню для Зеленского