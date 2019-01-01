Майкл Щур высмеял скандал в ПЦУ, Вакарчука и Цукербера

Поделись







Майкл Щур в новом выпуске #@)₴?$0 /скриншот с YouTube

Популярное информационно-развлекательное шоу #@)₴?$0 с Майклом Щуром обзавелось новым выпуском, вышедшим на YouTube. Ведущие в этот раз с юмором рассказали о главных новостях, а сам ролик попал в тренды.

Читай также: Майкл Щур раскритиковал звезд, просящих Зеленского о въезде

В самом начале выпуске Щур рассказал об инаугурации Владимира Зеленского, а сам сюжет сделали в зеленых цветах, в том числе зелеными стали волосы и усы ведущего. Также не обошли стороной возвращение Коломойского в Украину и высмеяли его интервью, рассказали о скандале в ПЦУ, связанном с патриархами, и потроллили Святослава Вакарчука, который основал политическую партию Голос.

Кроме этого, в выпуске обговорили львовскую учительницу, пугавшую детей гомосексуалистами, новую песню Jerry Heil, Игру Престолов на Сумщине, танец Мика Джаггера, а также власть и влияние Марка Цукерберга, приватность на Facebook и его шутки по этом поводу.

Двадцать шестой выпуск #@)₴?$0 уже набрал 235 тысяч просмотров, 11 тысяч лайков, 1 тысячу дизлайков, а также занял 27-ое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Вакарчук создал аккаунт в Instagram и опубликовал видеообращение