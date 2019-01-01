Леся Никитюк, гадалка и ревизор: Дурнев потроллил знаменитостей на YouTube

Поделись







Алексей Дурнев /Скриншот с YouTube

Украинский ведущий и блогер Алексей Дурнев показал новый выпуск YouTube-шоу Дурнев смотрит сторис. В нем он в очередной раз посмотрел короткие ролики в Instagram, авторов которых традиционно потроллил на камеру.

Читай также: Внешность и деньги: Дурнев нашел парней для Instagram-звезд

Уже по сложившейся традиции видео не обошлось без Леси Никитюк, Елены Филоновой, порнозвезды Лолы Тейлор и нескольких блогеров. Кроме этого, Дурнев шуточно рассказал, как он не боится насмехаться над интернет-экстрасенсами, а также отреагировал на негативные комментарии в его сторону. Алексей еще и посмотрел сторис Алены Водонаевой, Руслана Гительмана и его мамы, и блогерши Вероны, дополняя все это своим фирменным юмором, за который его полюбили многие зрители.

Двадцать девятый выпуск Дурнев смотрит сторис за сутки посмотрели 165 тысяч раз на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Дурнев и Kyivstoner вместе жестко высмеяли звезд