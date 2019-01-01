На YouTube рассказали о заморозке людей

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Utopia Show /Скриншот с YouTube

На YouTube вышел свежий выпуск Utopia Show, в котором ведущий Топа поднял тему заморозки людей, а также межзвездных путешествий, сравнив то, что показывают в фильмах и пишут в книгах с реальными возможностями.

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Так, в ходе видеоролика ведущий рассказал о случаях, когда у людей, попавший в сильных холод, метаболизм замедлялся, а мозг оставался жив. Кроме этого, он рассмотрел возможность крионики и гибернации для того, чтобы отправиться к другим звездам, поведав о нюансах этих технологий и их плюсах.

Новый выпуск Utopia Show набрал более 915 тысяч просмотров, 115 тысяч лайков и 2 тысячи дизлайков. Научно-популярный видеоролик занял 28-ое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, как отреагировали соцсети на новый выпуск шоу вДудь