На YouTube развеяли мифы, в которые мы верим с детства

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Новый выпуск Utopia Show /скриншот с YouTube

На YouTube появился свежий выпуск Utopia Show, а точнее - рубрики под названием Мифы, в которые мы верим. В ней ведущий Топа, как не сложно догадаться, рассказывает о распространенных мифах и развеивает их, сообщая настоящие факты.

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На этот раз он раскрыл правду о пандах и о том, что они не такие уж и милые, приведя несколько примеров, когда те проявляли жестокость, а также о страусах, которые совсем не прячут голову в землю или песок. Ведущий рассказал о тараканах, что те не самом деле не смогли бы пережить атомный взрыв, и о пантерах, которые просто являются львами и тиграми с особой расцветкой. Кроме этого, из выпуска можно узнать правду о дождевых червях (разрезав их пополам, они не остаются живы), о ежах (они не катаются, собирая яблоки), о памяти золотых рыбок, о ракушках, а также о петухах, которые кукарекают не из-за солнца, а из-за биологических часов.

Новый выпуск Utopia Show посмотрели более 1,1 миллиона раз, поставили 157 тысяч лайков и 3 тысячи дизлайков. Видеоролик попал на 11-ое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что на YouTube рассказали правду про спиритическую доску Уиджа