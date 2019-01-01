Как отреагировали соцсети на новый выпуск шоу вДудь
После двухнедельного перерыва на YouTube появился новый выпуск шоу вДудь, которое ведет журналист Юрий Дудь. Гостем, давшим большое интервью, стал режиссер Кантемир Балагов, который вместе с ведущим отправился на Каннский кинофестиваль.
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В ходе интервью Балагов рассказал о своем учителе Александре Сокурове, а также о том, как к нему относятся режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту и актер Бенисио Дель Торо. Кроме этого, он поведал о своем прошлом шоумена, о любимом кино, о дорогих вещах, об отношении к Путину, о критике, о своей девушке, о Каннах, о татуировках и о запрещенных приемах в кинематографе.
В комментариях зрители отметили, что выпуск получился атмосферным и насыщенным, а также назвали его одним из лучших за все время. Некоторые рассказали, что это интервью посмотрели на одной дыхании, а Балагова назвали замечательным человеком. Подписчики также отметили, что получили большое впечатление от гостя, хотя и услышали о нем впервые. Кроме этого, комментаторы по традиции поблагодарили и самого Дудя за проделанную работу.
Выпуск шоу вДудь с Кантемиром Балаговым посмотрели 2,7 миллиона раз, поставили 108 тысяч лайков и 6 тысяч дизлайков. Интервью попало в тренды YouTube на 10-ое место.
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