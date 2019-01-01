Как отреагировали соцсети на новый выпуск шоу вДудь

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Новый выпуск шоу вДудь /Скриншот с YouTube

После двухнедельного перерыва на YouTube появился новый выпуск шоу вДудь, которое ведет журналист Юрий Дудь. Гостем, давшим большое интервью, стал режиссер Кантемир Балагов, который вместе с ведущим отправился на Каннский кинофестиваль.

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В ходе интервью Балагов рассказал о своем учителе Александре Сокурове, а также о том, как к нему относятся режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту и актер Бенисио Дель Торо. Кроме этого, он поведал о своем прошлом шоумена, о любимом кино, о дорогих вещах, об отношении к Путину, о критике, о своей девушке, о Каннах, о татуировках и о запрещенных приемах в кинематографе.

В комментариях зрители отметили, что выпуск получился атмосферным и насыщенным, а также назвали его одним из лучших за все время. Некоторые рассказали, что это интервью посмотрели на одной дыхании, а Балагова назвали замечательным человеком. Подписчики также отметили, что получили большое впечатление от гостя, хотя и услышали о нем впервые. Кроме этого, комментаторы по традиции поблагодарили и самого Дудя за проделанную работу.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Выпуск шоу вДудь с Кантемиром Балаговым посмотрели 2,7 миллиона раз, поставили 108 тысяч лайков и 6 тысяч дизлайков. Интервью попало в тренды YouTube на 10-ое место.

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