"Не могу больше": Чоткий Паца выпустили пародию на шоу Холостяк

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Чоткий Паца выпустили новую пародию на канале VERTUHA /Скриншот с YouTube

Один из самых популярных украинских юмористических YouTube-проектов Чоткий Паца выпустил новую видеопародию на канале VERTUHA. На этот раз блогеры спародировали популярное шоу Холостяк.

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В шестиминутном ролике актеры шуточно изобразили интервью с участницами проекта, сцены со свиданиями, а также пафосные промо, где главный герой трогает стену, завязывает шнурки и облокачивается о столб. Кстати говоря, самого Холостяка сыграл ведущий и актер Саша Филимонов, который, судя по обложке к видео, спародировал Никиту Добрынина.

Пародию на шоу Холостяк от Чоткого Паца (Vertuha) посмотрели более 310 тысяч раз, а также поставили 29 тысяч лайков и меньше тысячи дизлайков.

Ранее сообщалось о том, что Чоткий Паца выпустили яркую пародию на шоу Мастер Шеф