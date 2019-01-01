"Столько заморочек": Чоткий Паца удивили сложными съемками пародий

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Чоткий Паца показали бэкстейдж пародии на клип FACE /скриншот с YouTube

Популярный YouTube-проект Чоткий Паца совсем недавно выпустил новую пародию на клип Face - Юморист, которая быстро стала хитом в Сети. Теперь же блогеры представили видеоролик о тяжелом съемочном процессе.

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В видео актеры показали сложности, с которыми они столкнулись. Например, с погодными условиями. Также показали съемки на дорогах, имитацию полицейской сирены, шуточную могилу банана (участника многих роликов Чоткого Паца), а также сцену с шоуменом Дядей Жорой и многое другое.

Зрители положительно оценили новый видеоролик блогеров, отметив, что даже не представляли, что съемки пародий могут оказаться такими сложными, с большим количеством заморочек. Кроме этого, фанаты пожелали продолжать дальше, так как им нравятся ролики.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Бэкстейдж со съемок пародии на клип FACE - Юморист за сутки посмотрели 885 тысяч раз, поставили 60 тысяч лайков и 1 тысячу дизлайков. Ролик занял 29-ое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Чоткий Паца выпустили яркую пародию на шоу Мастер Шеф