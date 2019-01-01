Чоткий Паца выпустили яркую пародию на шоу Мастер Шеф

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Новая пародия от Чоткого Пацы /скриншот с YouTube

Популярный молодежный украинский YouTube-проект Чоткий Паца представил на своем втором канале под названием Vertuha новый юмористический ролик. На этот раз блогеры спародировали телешоу Мастер Шеф.

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Актеры шуточно показали то, как судьи проекта выбирают участников не по их кулинарному таланту, а по характеру и экстравагантности. Кроме этого, в видеопародии высмеяли то, как готовят сами повара в шоу, задания для них, а также отношения между участвующими и их выходки.

Пародия от Чоткого Паца на шоу Мастер Шеф вышла на YouTube-канале VERTUHA и уже набрала более 285 тысяч просмотров, а также попала на 38-ое место в трендах.

Ранее сообщалось о том, что на YouTube вышла уморительная пародия на хит Billie Ellish - bad guy