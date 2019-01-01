На YouTube вышла уморительная пародия на хит Billie Ellish - bad guy

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ЯнГо - пародия на клип Billie Ellish /скриншот с YouTube

Популярный украинский блогер Ян Гордиенко (ЯнГо) опубликовал на своем канале необычную пародию на клип Billie Ellish - bad guy, который не так давно стал мировым хитом. Музыкальное видео довольно быстро стало набирать популярность и комментарии в Сети.

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Изюминка данной пародии заключается в том, что текст оригинала ЯнГо перевел в google-переводчике и исполнил его в том виде, в каком он получился. Блогер предстал в таких же нарядах, как Billie Ellish, а к тому же надел парик с синими волосами, чтобы быть максимально похожим на исполнительницу. Кроме этого, в видеоработе также спародированы все сцены из клипа Bad Guy.

Пародию на Billie Ellish - bad guy от ЯнГо посмотрели на YouTube 1,2 миллиона раз, поставили 129 тысяч лайков и 9 тысяч дизлайков.

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