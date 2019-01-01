MARUV рассказала о лишнем весе, сексе и концерте в Киеве

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Maruv дала интервью на Слава+ /instagram.com/maruvofficial

На YouTube вышел новый выпуск популярного шоу Слава+, которое ведет Слава Демин. В этот раз гостьей стала эпатажная певица MARUV, которая дала большое интервью, рассказав не только о своем творчестве, но и о многих других вещах, касающихся ее жизни.

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В ходе часового выпуска певица ответила на вопросы о своих двух образованиях, в том числе и о профессии физика-ядерщика, о критике, о своих положительных сторонах, о лишнем весе и стиле одежды. Также она рассказала о грядущем концерте в столице, о том, считает ли себя гей-иконой, о своих альтер эго, помощи Сергея Лазарева, о вокальных конкурсах, а также о Евровидении в целом. Кроме этого, Анна поведала немного о своей сексуальной жизни, о веганстве, а также не обошлось и без политики.

Выпуск программы Слава+ с MARUV за несколько часов посмотрели 50 тысяч раз на YouTube.

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