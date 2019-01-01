Потап, Зеленский и команды: На YouTube показали закулисье Лиги Смеха

Поделись







Вышел дневник Лиги Смеха /Скриншот с YouTube

Совсем недавно начался юбилейный пятый сезон юмористического шоу Лига Смеха, а теперь на YouTube состоялась премьера видеодневника с первого тура. Ведущим выпуска стал Виктор Розовый, известный зрителям как капитан команды Загорецька Л.С.

Читай также: Пятый фестиваль Лиги Смеха порвал тренды: Реакция соцсетей

В видеодневнике показали закулисье проекта и участников многих команды, в числе которых Днепр, Дикий Молодняк, Отдыхаем Вместе и другие. Также Виктор взял шуточные интервью у Поляковой, Потапа, Зеленского, Ткача, Кошевого, Лирника и Сивохо. Кроме этого в ролике участники Лиги Смеха сыграли в игру, в которой называли слова для подходящей темы, а комик Марк Куцевалов предложил разгадать значение новых слов, придуманных им же, Дантесу, Ткачу и Боклану.

Дневник первой игры Лиги Смеха вышел на официальном YouTube-канале шоу и за несколько часов набрал 15 тысяч просмотров.

Ранее сообщалось о том, что Дурнев высмеял и раскритиковал украинских звезд