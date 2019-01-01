Пятый фестиваль Лиги Смеха порвал тренды: Реакция соцсетей

Во второй части отбора появились как новые команды, так и те, которые знакомы зрителям

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Вторая часть отбора на Лигу Смеха попала в тренды /Скриншот с YouTube

Совсем недавно в эфир вышла вторая часть отбора на пятый сезон Лиги Смеха, в которой показали и новые, и старые команды, а также сообщили, кто в итоге прошел дальше. Запись концерта быстро набрала популярность и попала в тренды YouTube.

В этот раз в Одессе выступили команды Днепр (вместе с Игорем Ласточкиным), 30+, Пошло-поехало, Fazzers, Дикий Молодняк, Отдыхаем Вместе, Моя провинция, Мульти Армяне, Колян Игорян и ХПЗЯ.

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В комментариях на YouTube сразу же начался спор между зрителями о том, какие команды прошли в сезон заслуженно, а какие - нет. Так, например, зрители отметили, что, по их мнению, Fazzers и Мульти Армяне заняли место более сильных команд, а саму Лигу Смеха сравнили с КВН из-за обилия кавказских юмористов. Некоторые расписали критику номеров, однако другие комментаторы все же написали, что этот выпуск намного лучше предыдущего. Также фанаты посчитали, что участникам будет тяжело соперничать с Днепром из-за их большого опыта, а другие же отметили тех, кто больше всего понравился, и добавили, что команды всегда могут развиваться и открываться уже по ходу всего сезона.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Вторую часть фестиваля Лиги Смеха в Одессе посмотрели 1,1 миллион раз, поставили 11 тысяч лайков, 1 тысячу дизлайков. Видео заняло 2-ое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Антон Лирник рассказал о Лиге Смеха, Comedy Club и курьезе с Кличко