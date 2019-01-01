Потап, Maruv и Никитюк: Дурнев высмеял и раскритиковал украинских звезд

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Дурнев выпустил большой эпизод своего шоу /Скриншот с YouTube

Популярный украинский ведущий Алексей Дурнев продолжил выпускать свое знаменитое YouTube-шоу Дурнев Смотрит Сторис и теперь сделал каждый выпуск намного длиннее. Так, например, свежая серия идет почти час и в ней появились новые рубрики.

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Алексей традиционно жестко высмеял и раскритиковал популярных звезд, которые снимают сторис в Instagram, вызывающие бурную реакцию. В этот раз он не обошел стороной Лесю Никитюк (которую часть троллит), Макса Барских, Анатолия Анатолича, рэпера Потапа, певицу Maruv (которая допустила серьезную ошибку в слове цифра), а также порнозвезду Лолу Тейлор, присутствующую в прошлом выпуске. Кроме этого, Дурнев в новых рубриках показал, как правильно реагировать на негативные комментарии, а также посмотрел сторис необычных мам в Инстаграме.

Двадцать первый выпуск Дурнев Смотрит Сторис вышел на официальном YouTube-канале Алексея Дурнева и за двое суток набрал 210 тысяч просмотров и 30 тысяч лайков.

Ранее сообщалось о том, что Дурнев рассказал откровенные факты о работе над скандальным шоу