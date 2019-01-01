Вера Брежнева заявила, что никогда не была украинской певицей

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Брежнева сделала громкое заявление /facebook.com/BrezhnevaVera

Совсем недавно знаменитая певица Вера Брежнева дала интервью известному российскому актеру и журналисту Вячеславу Манучарову для его YouTube-шоу Эмпатия Манучи. Именно там она ответила на множество вопросов, а также сделала важное заявление по поводу своей национальной привязанности.

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Брежнева сообщила, что никогда не являлась украинской певицей, так как даже не принимала участие в Песне Года в Украине, а также у нее нет украиноязычного творчества. Кроме этого, она сообщила, что ее первое выступление в составе ВИА Гра состоялось в Санкт-Петербурге, а в Украине никогда ее не считали отечественной артисткой.

В свою очередь, она выразила желание, чтобы ее назвали не украинской певицей, а просто певицей.

Ранее сообщалось о том, что Вера Брежнева рассказала о ВИА Гре, благотворительности и семье