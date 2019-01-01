Любовник, беременность и Грэмми: Настя Каменских дала большое интервью

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Настя Каменских стала гостьей на Зе Интервьюер /instagram.com/kamenskux

В Сети появился новый выпуск шоу Зе Интервьюер, который, по словам Анатолия Анатолича, был одним из самых долгожданных. Новой гостьей стала популярная украинская певица Настя Каменских.

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Артистка в ходе более чем часового интервью рассказала ведущему о своем нынешнем творчестве и о том, что она планирует победить на латиноамериканском Грэмми. Также Каменских поведала о сотрудничестве с ZBSBand (которые недавно выиграли Х-Фактор), о том, что считает привлекательным актера Тома Харди, о полете с парашютом, когда тот не сразу раскрылся, а также об огромных суммах, которые в данный момент предлагают за выступление их дуэта с Потапом. Настя поделилась тем, что она в данный момент влюблена и у нее есть отношения, о которых она не хотела бы распространяться, и поделилась историями о своих фанатах. Кроме этого, она рассказала о том, как проходила работа над созданием песни Попа, как у Ким, которая стала хитом в Сети.

Выпуск программы Зе Интервьюер с Настей Каменских посмотрели 88 тысяч раз и поставили 2 тысячи лайков. Сейчас запись интервью занимает 23-е место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Настя Каменских рассказала о комплексах, дуэте с Потапом и свадьбе