Настя Каменских рассказала о комплексах, дуэте с Потапом и свадьбе

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Настя Каменских дала интервью на Слава+ /instagram.com/kamenskux

Украинское YouTube-шоу Слава+, гостями которого становятся отечественные звезды шоу-бизнеса, не выходило два месяца, однако вернулось в строй после перерыва с новым выпуском. В этот раз гостьей стала популярная певица Настя Каменских, которая дала большое интервью

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Настя рассказала о своей сольной карьере и о том, как ей удалось начать работу, выйдя из знаменитого дуэта с Потапом, о котором она также поведала и поделилась информацией, что в будущем слушатели еще услышат треки от Потапа и Насти. Кроме этого певица ответила на вопросы о том, делала ли она пластику и как к этому относится, есть ли у нее какие-либо комплексы, о своих мечтах и планах, о свадьбе и о том, с кем из зарубежных исполнителей хотела бы записать совместную песню. Также Каменских поделилась многими другими вещами о своей жизни и поучаствовала в постоянных рубриках шоу, где ей нужно было соврать на вопросы ведущего, сыграть в Странно или Нормально и в Было или не было.

Новый выпуск шоу Слава+ с Настей Каменских за сутки посмотрели более 30 тысяч раз, а также поставили 1 тысячу лайков.

Ранее сообщалось о том, что Настя Каменских показала, как посетила Latin Grammy в Лас-Вегасе