Переключиться на мобильную версию

Настя Каменских показала, как посетила Latin Grammy в Лас-Вегасе

Популярная певица посетила музыкальную премию, а также дала несколько интервью на испанском языке
Поделись

Настя Каменских побывала на престижной премии вместе с Потапом
Настя Каменских побывала на престижной премии вместе с Потапом
/instagram.com/kamenskux

Знаменитая украинская певица Настя Каменских, выступающая в данный момент под псевдонимом NK, занимается также своим YouTube-каналом, на котором показывает моменты из своей жизни. В этот раз она представила на всеобщее обозрение то, как слетала в Лас-Вегас на престижную музыкальную премию Latin Grammy.

Читай также: Полуголая Марьяна Ро взорвала соцсети дерзким клипом

Каменских уже заявляла, что собирается покорять мировые чарты, что и сделала благодаря песне Peligroso. Теперь же певица стала почетной гостьей вместе с Потапом на вышеупомянутом мероприятии. Также она показала то, как дала несколько интервью различным журналистам на испанском языке, который начала учить 6 месяцев назад. Кроме этого Настя представила свои наряды, рассказала подробнее о самой поездке, а также посетила знаменитые казино Лас-Вегаса.

Новый выпуск NKBlog вышел на официальном канале Насти Каменских и уже набрал 121 тысячу просмотров, а также ему поставили 4 тысячи лайков.

Ранее сообщалось о том, что на YouTube показали, кто из звезд не прошел на гала-концерт Лиги Смеха

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Настя Каменских Потап NK Latin Grammy YouTube Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь