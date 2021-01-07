Настя Каменских показала, как посетила Latin Grammy в Лас-Вегасе

Популярная певица посетила музыкальную премию, а также дала несколько интервью на испанском языке

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Настя Каменских побывала на престижной премии вместе с Потапом /instagram.com/kamenskux

Знаменитая украинская певица Настя Каменских, выступающая в данный момент под псевдонимом NK, занимается также своим YouTube-каналом, на котором показывает моменты из своей жизни. В этот раз она представила на всеобщее обозрение то, как слетала в Лас-Вегас на престижную музыкальную премию Latin Grammy.

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Каменских уже заявляла, что собирается покорять мировые чарты, что и сделала благодаря песне Peligroso. Теперь же певица стала почетной гостьей вместе с Потапом на вышеупомянутом мероприятии. Также она показала то, как дала несколько интервью различным журналистам на испанском языке, который начала учить 6 месяцев назад. Кроме этого Настя представила свои наряды, рассказала подробнее о самой поездке, а также посетила знаменитые казино Лас-Вегаса.

Новый выпуск NKBlog вышел на официальном канале Насти Каменских и уже набрал 121 тысячу просмотров, а также ему поставили 4 тысячи лайков.

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