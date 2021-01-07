Полуголая Марьяна Ро взорвала соцсети дерзким клипом

Поделись







Марьяна Ро презентовала новый рэп-клип /instagram.com/maryanaro

Популярная русскоязычная YouTube-блогерша Марьяна Ро, на канал которой подписано 6,7 миллионов человек, раньше снимала различные видеоролики с детским контентом, после чего стала стремительно меняться и даже начала заниматься музыкой. Ее новый клип на песню Surprise довольно быстро стал хитом и закрепился в трендах.

Читай также: Марьяна Ро зачитала рэп и расправилась с работодателями

В дерзком музыкальном видео Марьяна предстает в различных локациях, одна из которой - ванная, где она лежит полуобнаженная, прикрывая руками интимные части тела. Также в некоторых сценах по ней ползают пауки, а сама она читает о том, что не является пустышкой, люди в ней видят богиню, а дорогу ей лучше не переходить - есть угроза остаться не обнаруженным.

Клип Марьяна Ро - Surprise посмотрели 2 миллиона раз, поставили 202 тыс лайков и 91 тыс дизлайков. Видеоработа расположилась на 16-ой строчке в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Николай Соболев пообещал, что разорвет YouTube в щепки