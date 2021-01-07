Лига Смеха: На YouTube показали, кто из звезд не прошел на гала-концерт

В новом дневнике показали, какие команды смогли пройти на гала-концерт и в сезон, а какие нет

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Вышел новый видеодневник с пятого сезона Лиги Смеха /Скриншот с YouTube

Начало пятого сезона юмористического проекта Лига Смеха уже идет полным ходом, и на YouTube появился новый видеовлог, в котором авторы пообщались с участниками, со звездными командами, а также узнали много новостей.

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Одним из ведущих в ролике стал Виктор из команды Загорецька Л.С., который узнал у Владимира Зеленского о том, почему все-таки Загорецька не попала в сезон, а также о том, что было бы, если бы Квартал 95 участвовал в Лиге Смеха. Кроме этого он поговорил с участниками команд, которые смогли пройти в пятый сезон и гала-концерт, а также с теми, кому этого сделать, по их словам, не удалось. Среди последних оказались такие популярные команды, как Николь Кидман и Воробушек. Кроме этого в свежем выпуске видеодневников можно узнать о том, что состав жюри претерпел изменений, а также посмотреть на шуточные игры между юмористами.

Видеодневник с Лиги Смеха вышел на официальном YouTube-канале шоу и уже набрал более 108 тысяч просмотров и 2 тысяч лайков.

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