Пикантный клип Насти Каменских вызвал ажиотаж: Реакция соцсетей

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Настя Каменских /instagram.com/kamenskux

В День Святого Валентина на официальном YouTube-канале популярной украинской певицы Насти Каменских состоялась премьера ее нового клипа на песню Попа как у Ким. С огромной скоростью музыкальное видео стало популярным в Сети, а также лидировало в трендах YouTube, вызвав немалый ажиотаж среди зрителей.

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Сам клип показывает женщин, которые в наше время диктуют моду и становятся идолами. Певица подчеркивает, что не нужно бежать за красотой и формами, как у известных женщин, а главное - это любить себя. Кроме этого в видео высмеяли типичных комментаторов, которые критикуют все подряд (их сыграли ZBS Band), а Потап спародировал тех, кто жестко и резко ругает видеоработы, не вникая в их суть. Также в самом конце известные участники проекта Чоткий Паца предложили снять свою пародию на Попу как у Ким.

О клипе быстро заговорили в Сети, однако отзывы оказались неоднозначными. Некоторые отметили, что эта песня высмеивает современные тренды, а клип назвали крутым. Однако другие рассказали, что им не понравилось то, о чем поет певица, и раскритиковали клип. Фанаты же ответили на это тем, что в описании к клипу все разъяснено (о том, что нужно любить себя, а не гнаться за красивой внешностью), а негативная реакция, по их мнению, не оправдана.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

За сутки клип NK - Попа как у Ким посмотрели более 2,2 миллионов раз, поставили 79 тысяч лайков и 19 тысяч дизлайков. Музыкальное видео заняло 1-ое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Настя Каменских показала, как посетила Latin Grammy в Лас-Вегасе