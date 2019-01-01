Вера Брежнева рассказала о ВИА Гре, благотворительности и семье

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Вера Брежнева стала гостьей на Слава+ /instagram.com/ververa

На YouTube вышел новый выпуск популярного шоу Слава+, в котором украинские звезды дают интервью. В этот раз гостьей стала знаменитая певица Вера Брежнева, которая ответила на вопросы ведущего, приняла участие в различных рубриках, а также рассказал о многом, что касается ее жизни.

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Певица ответила на вопросы о том, как попала в ВИА Гру, о своих детях и воспитании, о скрытности и отношениях с Константином Меладзе, а также о своей сексуальности и откровенных фотографиях. Кроме этого, Вера рассказала о благотворительности, которой занимается уже много лет, о своей большой семье и о тяжелых ситуациях со своим отцом, которого уже нет в живых. Брежнева также поделилась рассказами о том, почему не употребляет нецензурную лексику, о дружбе и об актерской карьере и фильмах, в которых она снялась.

Интервью Веры Брежневой на шоу Слава+ на YouTube посмотрели более 22-ух тысяч раз за сутки.

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