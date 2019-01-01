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Антон Лирник рассказал о Лиге Смеха, Comedy Club и курьезе с Кличко

Популярный артист и шоумен дал интервью на шоу Слава+
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Антон Лирник дал большое интервью
Антон Лирник дал большое интервью
/instagram.com/lirnik

Украинское развлекательное шоу Слава+, где ведущий берет интервью у звезд, совсем недавно вернулось на YouTube с новыми выпусками. Теперь же новым гостем стал юморист, актер и шоумен Антон Лирник, известный многим по Дуэту имени Чехова, Comedy Club, Лиге Смеха и другим популярным проектам.

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Антон рассказал о своих выступлениях с Андреем Молочным в Comedy Club и о том, как они создали украинскую версию этого шоу вместе с другими участниками. Также он поведал о Лиге Смеха (где был тренером) и сообщил, готов ли вернуться на прежнее место. Кроме этого он ответил на вопросы о своей группе Lirnik Band, об отношениях в семье, о распаде Дуэта Чехова, а также о смешном случае, который произошел у него с Кличко. Стоит добавить, что Лирник также рассказал о спектакле Мужчина Нарасхват и сотрудничестве с Дашей Астафьевой и Ольгой Бузовой.

Новый выпуск Слава+, в котором большое интервью дал Антон Лирник, за несколько часов посмотрели 5,6 тысяч раз.

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Слава+ Антон Лирник интервью Лига Смеха Comedy Club дуэт имени Чехова YouTube Все теги
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