Андрей Данилко рассказал о Евровидении, Зеленском и дружбе с Шатуновым

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Андрей Данилко дал большое интервью /скриншот с YouTube

Знаменитый украинский музыкант, шоумен, судья Нацотбора на Евровидение Андрей Данилко стал новым гостем на YouTube-канале Ходят Слухи, где ведущая Рамина Эсхакзай берет откровенные интервью у знаменитостей. Новый выпуск стал популярным в Сети, а также попал в тренды YouTube.

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Данилко в ходе интервью ответил на вопросы о скандале с Евровидением и Maruv, а также выразил свое мнение по этому поводу и рассказал о контракте, который подписывал он сам перед выступлением на конкурсе, подчеркнув, что тот практически не отличался от нового. Не обошлось и упоминаний о Верке Сердючке, где он рассказал о пике популярности, использовании фраз, а также о том, как люди используют данный образ. Кроме этого Андрей поделился фактами о дружбе с Юрием Шатуновым (Ласковый Май) и о клонах участников этой группы, рассказал о конфликте со своей сестрой, об отношении к Юрию Дудю, проблемах со здоровьем, гонорарах и покупке машины, принадлежащей Фредди Меркьюри. Стоит отметить, что шоумен поделился мнением по поводу того, что Владимир Зеленский баллотировался в президенты Украины, и о самих грядущих выборах в общем.

Интервью Андрея Данилко на канале Ходят Слухи набрало 1 миллион просмотров, 32 тыс лайков, 1 тыс дизлайков, а также заняло 4-ое место в трендах YouTube.

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