Анатолий Анатолич рассказал о Зе Интервьюере, зарплате и шоу Голос

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Анатолич дал интервью на шоу Слава+ /instagram.com/anatoliyanatolich

Популярный украинский шоумен, блогер и ведущий Анатолий Анатолич, который работает на телевидение и на YouTube, дал большое интервью на шоу Слава+. Он ответил на множество вопросов, которые поставил ведущий, а также поучаствовал в традиционных рубриках.

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Анатолич рассказал о своей работе на телевидение (в частности, про шоу Голос Страны (Голос Країни)), о том, как туда попал, а также о других проектах, в которых принимал участие. Также он поделился информацией о рабочем процессе шоу Зе Интервьюер, которое выходит на YouTube, о затратах на выпуски и лучших интервью. Кроме этого шоумен ответил на вопросы о семье, бюджете, детях, своей зарплате, сообщил о своем отношение к тому, что Владимир Зеленский баллотируется в президенты, и о разногласиях с Алексеем Дурневым.

Новый выпуск шоу Слава+ с Анатолием Анатоличем за сутки набрал на YouTube 15 тысяч просмотров.

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