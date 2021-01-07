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ТНМК рассказали о карьере, отношении к ситуации в Украине и наркотиках

Участники легендарной группы стали гостями в шоу Зе Интервьюер
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ТНМК дали большое интервью
ТНМК дали большое интервью
/instagram.com/tnmkongo

Знаменитая украинская группа ТНМК (Танок на майдане Конго), в состав которой входят музыканты Фоззи и Фагот, стали новыми гостями в популярном украинском YouTube-шоу Зе Интервьер. Артисты ответили на множество вопросов, касающихся самых разных тем.

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В ходе двухчасового интервью ведущий Анатолий Анатолич расспросил артистов об их карьере, о переезде в Киев, об отношении к ситуации в Украине, об участниках их коллектива, а также о программах и фестивалях. Кроме этого музыканты рассказали о дуэте с Михеем, о том, пробовали ли они наркотики, о шоу Галопом по Европам и знакомстве с Игорем Пелихом, о своих главных хитах, работе в казино, семьях и отношениях с детьми, а сам Фоззи также поделился информацией о книгах, которые он написал.

Интервью с культовой группой ТНМК на шоу Зе Интервьюер уже посмотрели 33 тысячи раз и поставили более 1 тысячи лайков на YouTube.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Денис Беринчик стал гостем нового проекта от Зе Интервьер

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ТНМК Танок на Майданi Конго Зе Интервьюер Интервью Анатолий Анатолич Фагот Фоззи YouTube Все теги
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