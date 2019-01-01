Как отреагировали соцсети на нового гостя в шоу Юрия Дудя

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Юрий Дудь взял интервью у Михаила Идова /Скриншот

Новый сезон знаменитого YouTube-шоу вДудь продолжает стабильно выходить раз в неделю. Очередным гостем, которого интервьюировал Юрий Дудь, стал американский журналист и сценарист Михаил Идов, который публиковался в ведущих американских журналах.

В ходе более чем часового выпуска ведущий пообщался с гостем о политике в России, о Берлинской стене, о его проживании в США, о зарплате американских журналистов, о клипе для певицы Монеточки, о рэпере Оксимироне, об эротике на вечеринках в КГБ, о рэпере FACE, а также о многом другой.

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Вполне ожидаемо для самого Дудя (об этом он говорил в самом начале) стал комментарий о том, кем же является Михаил. Однако сразу же после этого люди стали писать, что после скользких гостей данное интервью является глотком свежего воздуха и расширяет кругозор. Также зрители отметили, что Юрий не пытается хайпить на знаменитостях и похвалили выпуск, отметив, что Идова интересно слушать. Некоторые прокомментировали, что работа на высоте, однако рассказали, что у них сложилось впечатление о том, что интервью является рекламным из-за того, что скоро в России выходит фильм юморист (одним из сценаристов выступил Идов), а кроме этого отметили беседу об Оксимироне.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Новое интервью на шоу Вдудь, которое дал Михаил Идов Юрию Дудю, вышло на YouTube и за несколько часов его посмотрели более 630 тысяч раз. Запись активно продолжает собирать просмотры и отзывы в социальных сетях.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Дмитрий Гордон дал большое и резонансное интервью Юрию Дудю