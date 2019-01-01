Очередной гений: Как отреагировали соцсети на новый выпуск вДудь

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Новый выпуск шоу вДудь /Скриншот с YouTube

В Сети появился новый выпуск популярного русскоязычного шоу вДудь, а новым гостем в этот раз стал молодой казахский режиссер музыкальных клипов Айсултан Сеитов, который сотрудничает со звездами мирового уровня.

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22-летний Айсултан рассказал Юрию Дудю о сотрудничестве с 21 Savage, Offset, Иваном Дорном, Элджеем и другими артистами. Также он поведал об учебе в Нью-Йорке, проживании в Америке, воровстве сюжетов, знакомстве с Cardi B, российском и американском кинематографе и многом другом.

Несмотря не то, что гость является малоизвестной личностью среди аудитории шоу вДудь, зрителям все же пришлось по душе данное интервью. Люди назвали его очередным гением из Казахстана, а также отметили его качество и качество самого интервью. Также в комментариях отметили, что этот выпуск затягивает больше, чем интервью со знаменитостями, а самого Айсултана похвалили за зрелые мысли и за то, чего он добился в таком раннем возрасте (ему 22 года).

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Новый выпуск вДудь с Айсултаном Сеитовым за сутки набрал 2,5 миллиона просмотров, 133 тысячи лайков, 10 тысяч дизлайков, а также занял 5-ое место в трендах YouTube.

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